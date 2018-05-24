تقرير إيطالي: الشباب لا يشعرون بتمثيلهم من قبل الأحزاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أظهر تقرير إيطالي ان الشباب لا يشعرون بأنهم ممثلين من قبل أي حزب أو حركة سياسية في البلاد، لكنهم ينظرون الى التصويت باعتباره واجبا مدنيا، لدرجة التوجه بشكل جماعي الى صناديق الاقتراع”.

ورسم التقرير البحثي السادس عن الشباب، الذي أعده مرصد جامعة لينك كامبوس بعد أن أجرى هذا العام مقابلات مع حوالي 20 ألف طالب إيطالي، تتراوح أعمارهم بين 17 و19 عامًا، سمات جديدة لطلبة اليوم”، ذوي “الاهتمام بالبيئة، معارضة جميع أشكال التمييز الجنسي، القادرين على تكريس أنفسهم بحزم لأجل الآخرين، والمستعدين للعمل التطوعي”.

وقال مديرالمرصد والأستاذ في الجامعة مذكورة، نيكولا فيرّينيي “لقد وصفناهم بالمبدعين”، أو بالأحرى “شباب يعيدون رسم ما يؤمنون به، الواقع الذي ينمون فيه والعوالم المختلفة التي يخلقونها”، لكن “كل هذا يندرج ضمن إطار زمني يميل حصريًا نحو الحاضر المستمر”، لأنه “إن كان هناك بعدًا يكافح الشباب من أجله، فهو الوقت”.

وتابع فيرّينيي، “على الرغم مما سلف ذكره، فنحن نشهد ثورة، تغيّرا جذريا للأدوار”، حيث “يصبح الشباب هم المؤثرين في مجتمع منقاد”، مبينا أنه “غالباً ما يقتصر الكبار والمؤسسات أنفسها على لعب دور المتفرج السلبي لهذا التغيير”، وذلك “عندما لا ينجحون في كبح السباق الجاري، لأنهم غالبًا ما يشذّون عن الإيقاع الذي يميز الحياة اليومية للشباب”.