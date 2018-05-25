الأمير ويليام يزور الأردن وإسرائيل وفلسطين نهاية الشهر القادم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قالت القنصلية البريطانية في مدينة القدس إن دوق كامبريدج الأمير ويليام سيقوم نهاية شهر حزيران/يونيو المقبل بزيارة الى المنطقة تستمر 5 ايام.

واشارت الى ان الأمير ويليام سيبدأ زيارته بالعاصمة الأردنية عمان 24 حزيران/يونيو ويزور مدينة جرش السياحية الأردنية في اليوم الثاني من الزيارة قبل ان يصل في نفس اليوم الى مدينة تل ابيب التي يزورها أيضا يوم 26 حزيران/يونيو.

وذكرت القنصلية البريطانية العامة إن الأمير ويليام سيزور مدينة رام الله في الضفة الغربية يوم 27 حزيران/يونيو للقاء القيادة الفلسطينية قبل ان يتوجه الى القدس التي يغادر منها المنطقة 28 حزيران/يونيو.

وقال القنصل البريطاني العام في القدس، فيليب هول في تصريح وصل وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إنه ” يتطلع الأمير ويليام بفارغ الصبر للمجيء هنا وللقاء الشعب الفلسطيني وقيادته في كل من مدينتي القدس ورام الله ليتعرف الأمير على الثقافة الفلسطينية عن قرب”.

وأضاف القنصل البريطاني “ان هذه الزيارة تعبر عن الالتزام المتواصل من اجل تقوية العلاقات البريطانية – الفلسطينية. نحن في القنصلية البريطانية العامة على علم ان الفلسطينيين قيادةً وشعباً سيشاركوننا هذه المناسبة في الترحيب بصاحب السمو الملكي”.

وكانت الأردن وإسرائيل وفلسطين رحبت في وقت سابق بزيارة الأمير البريطاني,

وقالت القنصلية البريطانية العامة “جاءت هذا الزيارة بناءً على طلب من الحكومة البريطانية وقد لاقت الترحيب من قبل حكومة الأردن واسرائيل والسلطة الفلسطينية”.

ولفتت إلى أن اللقب الرسمي للأمير ويليام هو صاحب السمو الملكي دوق كامبريدج، وهو الابن الأكبر لأمير ويلز والراحلة ديانا أميرة ويلز، و حفيد الملكة اليزابيث الثانية وهو الثاني للعرش بعد والده الأمير تشارلز.