إيطاليا: حقيبة وزارة الاقتصاد لم تحسم بعد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- لا يزال رئيس الوزراء الايطالي المكلف جوزيبي كونتي يعمل على إعداد تشكيلة حكومته الوزارية والتي تعهد بتقديمها إلى رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا بحلول يوم غد السبت.

وذكرت صحف إيطالية اليوم الجمعة أن حقيبة الاقتصاد تظل عقبة أمام إكمال الفريق الوزاري الجديد، حيث لا يزال زعيما طرفي الائتلاف الحكومي (الامين العام لرابطة الشمال، ماتيو سالفيني والرئيس السياسي لحركة خمس نجوم، لويجي دي مايو) يصران على إسنادها إلى الخبير المشكك في المشروع الاوروبي، باولو سافونا.

يشار إلى أن مصادر برلمانية تحدثت في وقت سابق عن تراجع رابطة الشمال عن ترشيح سافونا، الذي وصف منطقة اليورو بـ”قفص” شيده الألمان، ورأى أن برلين عوضت نزعتها للهيمنة العسكرية، إبان الحقبة النازية، بالهيمنة الاقتصادية في الوقت الراهن.