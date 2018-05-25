مصدر أوروبي: إلغاء القمة الأمريكية – الكورية الشمالية ضياع لفرصة هامة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – بالرغم من عدم صدور رد فعل رسمي من مسؤولي مؤسسات الاتحاد الأوروبي على قرار إلغاء قمة الولايات المتحدة – كوريا الشمالية، إلا أن مصدر مطلع عبر عن شعور الجميع في بروكسل بأن هذا القرار “أضاع فرصة هامة قد لا تكرر قريباً”.

وعمد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إعلان إلغاء قمة تاريخية مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، كان من المفترض أن تعقد في منتصف الشهر القادم في سنغافورة.

وقد أثار القرار الأمريكي حالة من الصدمة والمفاجأة لدى الكثير من الأطراف الدولية، بما في ذلك دول ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، حيث “لا نعرف ما هو المخطط الذي يقف وراء هذا القرار”، حسب كلام المصدر.

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن الاتحاد الأوروبي مهتم حالياً باستمرار التقارب بين كوريا الجنوبية وجارتها الشمالية، و “نأمل أن يتم هذا الأمر بدعم كافة أطراف المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية”، على حد قوله.

ولا زال الاتحاد الأوروبي يشجع أي عملية تقارب سواء بين شطري شبه الجزيرة الكورية، أو بين كوريا الشمالية وباقي الأطراف الدولية، إذ ترى بروكسل أن مثل هذا الأمر يساهم في خفض التوتر وضبط سباق التسلح النووي على المستوى الدولي.

وكانت الأوساط الأوروبية قد عبرت عن خشيتها من أن يؤدي قرار ترامب بإلغاء القمة، إلى “تلميع” صورة زعيم كوريا الشمالية.

هذا ومن المتوقع أن يتطرق وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى مسألة كوريا الشمالية، ولو بشكل عابر، خلال اجتماعهم الدوري المقرر الاثنين القادم في بروكسل.