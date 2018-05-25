الاتحاد الأوروبي وناتو يطالبان روسيا بتحمل مسؤولياتها بحادثة الطائرة الماليزية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – طالب كل من حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي روسيا بالإقرار بمسؤوليتها عن حادث إسقاط الطائرة الماليزية إم إيتش 17 الذي أودى بحياة المئات، من بينهم أوروبيون.

وكانت نتائج التحقيقات قد أظهرت أن الطائرة المذكورة قد أُسقطت في 17 تموز/يوليو عام 2014 فوق الأراضي الأوكرانية بفعل “صاروخ تابع لوحدة عسكرية روسية”.

وفي هذا الإطار، دعت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني، روسيا إلى قبول نتائج التحقيق والإقرار بمسؤوليتها.

وعبرت المسؤولة الأوروبية عن دعم بروكسل لقرار مجلس الأمن المتعلق بالقضية، ورأت أن “على جميع الدول التعاون بشكل كامل مع الجهود الرامية إلى إرساء المساءلة عن الحادث”، حسبما جاء في بيان صدر باسمها اليوم.

وفي الاتجاه نفسه جاء بيان الحلف، الذي دعا روسيا إلى عدم الخروج عن الأعراف الدولية، الأمر الذي يقوض العدالة.

وكانت روسيا قد شككت بنزاهة التحقيق ورمت بالمسؤولية في الملعب الأوكراني، إذ أن كييف لم تقم، حسب كلام موسكو، باحترام التزاماتها الدولية وإغلاق المجال الجوي فوق المناطق التي تشهد اشتباكات.