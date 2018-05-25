الرابطة الإيطالية للعناية بالبيئة: البلاستيك يمثل 80٪ من ملوثات الشاطئ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت الرابطة الإيطالية للعناية بالبيئة (ليغامبيينتي)، إن البلاستيك يمثل 80٪ من النفايات الملقاة على شواطئ البحر في البلاد.

وأظهر استطلاع بعنوان “قمامة الشاطئ 2018” الذي أجرته الرابطة ليصّور مرة أخرى الموقف الحرج للعديد من الشواطئ الإيطالية، أن “على 78 شاطيء تمت مراقبته، من مساحة تتجاوز الـ400 ألف متر مربع، تم العثور في المعدل على 620 قطعة نفايات في كل 100م٢”، أي “4 قطع لكل خطوة نتخذها على الرمال، وفي 80٪ من الحالات، يتعلق الأمر بنفايات بلاستيكية، يليها الزجاج أو السيراميك بنسبة 7.4٪، ثم المعادن بنسبة 3.7٪، وأخيرا الورق والكرتون بنسبة 3.4٪”.

ووفقا لتقرير (ليغامبيينتي)، فقد “تم العثور على نفايات بلاستيكية يمكن جمعها، كالزجاجات والأواني الفخارية والأكياس، في 95٪ من الشواطئ المراقبة”، مبينا أن “السبب في ذلك يبقى سوء إدارة النفايات”، وكذلك “الإفتقار الى أنظمة التنقية، إلى جانب العادة السيئة في استخدام المرحاض لإلقاء النفايات كالعيدان القطنية لتنظيف الأذان، ومغلفات الأدوية، حاويات العدسات اللاصقة، إبر الأنسولين وغيرها من الأجسام من هذا النوع”، والتي “ينتهي بها الأمر على الشواطئ”.

وخلص التقرير البيئي الى القول إن “6٪ من النفايات المسجلة تتعلق بنشاطي الصيد وتربية الأحياء المائية، لا سيما الشباك وخيوط الصنّارات”.