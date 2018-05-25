الخارجية العراقية تبارك منح بطريرك الكلدان لقب كاردينال

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بغداد ـ أعربت وزارة الخارجية العراقية عن مباركتها لمنح بطريرك بابل على الكلدان، روفائيل لويس ساكو، لقب كاردينال.

وتقدمت الوزارة في بيان للمتحدث الرسمي باسم الخارجية العراقية، أحمد محجوب، بـ”الشكر لقداسة البابا فرنسيس والفاتيكان لدعمهم المتواصل للعراق وشعبه في هذه المرحلة المفصلية من اجل السلام والعيش المشترك”، والذي “جاء عبر منح البطريرك العراقي مار لويس روفائيل الأول ساكو لقب الكاردينال تقييما لجهوده الانسانية، وهي رتبة رفيعة بعد البابا”.

وأشار البيان الى أن “هذه الخطوة تأتي استكمالاً لدعم العراق في تصديه للإرهاب والحفاظ على تنوعه الديني”، وأنه “بذلك سيكون للعراق صوتٌ في الفاتيكان والمحافل الدولية حيث يوجد في عموم أوروبا والعالم ما يقارب مليارين ونصف المليار من الكاثوليك‪”.

وخلص البيان الى القول “تبارك وزارة الخارجية لغبطة البطريرك منحه هذه الدرجة الرفيعة، والذي يتمتع بعلاقات دولية واسعة، إذ قام بزيارة الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي، وجمع المساعدات من أجل النازحين والاعمار، وساهم بعودة ٨ آلاف عائلة من مجموع ٢٠ ألفا‪”، من النازحين في منطقة سهل نينوى.

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