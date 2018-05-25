مسؤول عسكري إيطالي: تقلص محاربة الإرهاب بالأسلحة وزيادتها بدعم الناس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – قال مسؤول عسكري إيطالي إن “الإرهاب يقاتل بشكل يقل باستمرار بالأسلحة”، لكنه “يتزايد بدعم الشعب”.

وفي حديثه خلال اجتماع عن “دور الدفاع في السياق الأمني ​​الحالي”، في الجامعة الكاثوليكية بميلانو الجمعة، رأى رئيس هيئة أركان الدفاع الإيطالية الجنرال كلاوديو غراتسيانو، أن “من الضروري ، في إطار تقييم الوضع الدولي أن يتم أولاً وقبل كل شيء أخذ كل شيء على محمل الجد”، لافتا الى أن “قضية الأمن تعيد طرح نفسها بنمط دوري يتطلب تخطيطاً على المدى الطويل، بين 30-40 سنة، سواء من وجهة نظر ثقافية أم من ناحية الحاجات التشغيلية”.

وأكد الجنرال الذي يشغل منصب رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي أيضا، أن “كل ما سلف ذكره لا يتعلق بأوروبا الموحدة فقط، فيكفي مجرد التفكير بالقتال ضد تنظيم (داعش)”. واختتم بالقول إن “هناك افتقارا في الوقت الراهن إلى قرارات من قبل الأمم المتحدة، وهي المنظمة الوحيدة التي يمكن أن تصدر قانونا دوليا”.