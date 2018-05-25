سالفيني: نسعى لحكومة تجلب مزيدا من العمل والأمن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال زعيم حزب رابطة الشمال، ماتّيو سالفيني “نحن نسعى الى تشكيل حكومة تحمل المزيد من العمل والأمن للإيطاليين”.

وأضاف سالفيني في تصريحات قبيل اللقاء الذي جمعه والزعيم السياسي لحركة خمس نجوم، لويجي دي مايو ، ورئيس الوزراء المكلف جوزيبي كونتي بمقر مجلس النواب، قصر (مونتي تشيتّوريو) الجمع، أن هدفنا “يكمن بأن نعيد لإيطاليا دورها كلاعب رئيسي في أوروبا والعالم”، وأن “كل هذا يطالبنا به المواطنون، ولا يجب على أي أحد أن يتملكه الخوف من التغيير”.

من جانبه، قال دي مايو في تصريحات بعد اللقاء، “لقد سار الاجتماع بشكل جيد للغاية، وكأننا اعتدنا العمل معًا دائمًا”، فـ”هناك تآزر تام ووئام، ونحن نعمل بسرعة لضمان حكومة التغيير في أقرب وقت ممكن”.