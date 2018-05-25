جينتيلوني: الحياد عن الطريق يتطلب بضعة أشهر فقط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رأى رئيس الوزراء الإيطالي المنتهية ولايته باولو جينتيلوني، أن الحياد عن الطريق الذي سارت حكومته عليه لا يقتضي أكثر من بضعة أشهر فقط.

وفي خطابه الوداعي بمقر الحكومة، قصر (كيجي) الجمعة، أضاف جينتيلوني “كان شرفاً عظيماً لي أن أخدم إيطاليا هنا من هذا القصر، وأتمنى لكم كل التوفيق بعملكم في السنوات المقبلة”. وأشار إلى أن هناك “جراحا ما تزال مفتوحة”، لكن “علينا المضي قدما، والحفاظ على الجودة، المسؤولية، الالتزامات بالعمل الحكومي”.

وذكر رئيس مجلس الوزراء المستقيل “لا شك في أن التقدم الذي تم إحرازه لم يزل آثار الجراح التي ما تزال مفتوحة”، لذا فـ”من الضروري علاج الندوب، الغضب، الضيق ، الصعوبات الاقتصادية والمخاوف التي تسببها”، لكن دون “خرق العمل المنجز في هذه السنوات”، مؤكدا أن “صعود منحدر لمدة خمس سنوات طويلة لم يكن بالأمر السهل”، بل “تطلب مثابرة، عزما، التزاما، تضحية ومهنية”.

وحذر رئيس الوزراء المنتهية ولايته من أن “الخروج عن الطريق لا يحتاج لسوء الحظ الى خمس سنوات، بل بضعة أشهر، وفي بعض الأحيان بضعة أسابيع”، فـ”هناك بلدان اختارت طرقًا أدت بسرعة إلى مواقف صعبة”. وشدد على “إننا نترك إدارة بلد يشهد مزيدا من النمو، العمل، الحقوق، حسابات أكثر تنظيما، ومزيدا من الأمن”، كما “حققنا ضربات بالغة بمجال الاتجار غير المشروع بالبشر وأكسبنا إيطاليا مكانة تتيح لها التنافس في السياقين الدولي والأوروبي”.

واختتم جينتيلوني قائلاً إن “هذا العمل لم يمح بالتأكيد جراح أزمة طويلة جداً، وقد جاءت نتيجة الانتخابات لتذكيرنا بذلك طريقة جادة”، فـ”كل شيء يجب أن يتم من قبل من يتولى الحكم، باستثناء عدم احترام نتائج الانتخابات”.