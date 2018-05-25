رئيس شرطة إيطاليا: أحداث بلدنا والوضع الدولي يجعل عملنا معقدًا ودقيقًا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ أكد رئيس الشرطة الإيطالي، فرانكو غابرييلي أن “الأحداث المعقدة لبلادنا، ولا سيما الوضع الدولي، يجعل عملنا معقدًا وحساسًا”.

ولدى تحيته البابا فرنسيس خلال لقاء الأخير الجمعة، قادة ومسؤولي مديرية شرطة روما ودائرة الصحة المركزية التابعة للأمن العام مع أفراد أسرهم، وكذلك أسر ضحايا الإرهاب ومن سقط في أداء الواجب، في قاعة بولس السادس بالفاتيكان، ذكّر غابرييلي بـ”الشعور بالضيق وانعدام الأمن المنتشرين على نطاق واسع”، الأمر الذي “علينا أن نكون أول من يستجيب له”.

وأشار المسؤول الأمني الى أنه “في شوارع العاصمة، نحن ملتزمون كل يوم لضمان أمن السكان وملايين السياح”، وكذلك “المتظاهرين في الشوارع تعبيرا عن ألمهم وغضبهم أحيانا”. كما ذكّر “بالإضافة إلى دور الشرطة، عمل الأطباء والمسعفين التابعين لهم، والمدعوين إلى تقديم الدعم النفسي لمن يؤدي عملا شاقا ومرهقا للغاية، سواء من حيث الاجهاد البدني أم المعنوي”.

ولخص رئيس الشرطة أسلوب عمل رجال الأمن بـ”روح الخدمة، وليس العبودية”، فـ”في الوقت الذي نؤدي فيه واجبات مؤسساتية، لا ننسى القيم الأخلاقية التي يقوم عليها التعايش الاجتماعي، ومساعدة الفئات الأكثر ضعفا”، واختتم غابرييلي، بوصف البابا فرنسيس وتعليمه بأنه “دليل ثمين لتحسين حضورنا كرجال ونساء، قبل أن نكون رجال شرطة”.