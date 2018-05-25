جمعية إيطالية: “ممرات إنسانية” تحمل 75 لاجئاً سورياً الى روما

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت جماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية إن يوم الثلاثاء المقبل، 29 أيار/مايو سيشهد وصول 75 لاجئا من لبنان بفضل مشروع “ممرات إنسانية”، الذي تنفذه واتحاد الكنائس الإنجيلية في إيطاليا والكنيسة الولدنيسية، بالاتفاق مع وزارتي الداخلية والخارجية الإيطاليتين.

وذكر بيان للجماعة الكاثوليكية الجمعة، أن “اللاجئين، ومعظمهم من السوريين، يُضافون الى 1500 شخص آخرين، وصلوا الى إيطاليا وفرنسا وبلجيكا، بطريقة قانونية وآمنة، منذ فبراير 2016”.

وأشارت سانت إيجيديو الى أنه “بعد أشهر أو سنوات في كثير من الأحيان، أمضاها هؤلاء بمخيمات اللاجئين، في أوضاع غير مستقرة للغاية مع استحالة إمكانية إرسال أطفالهم إلى المدرسة، سيكونون موضع ترحيب في بلادنا، بفضل سخاء كثير من الإيطاليين، الذين قدموا منازلهم للجمعيات والرعايا، والهياكل الكنسية، وإدراجهم في مسيرة التكامل، بدءا من تعلم اللغة وإيجاد فرص عمل لهم”.

وخلصت الجمعية الإيطالية مذكّرة بأن “المشروع ذاتي التمويل بالكامل، من قبل الجهات التي روجت له”. ولفتت الى أن “مراسيم استقبال اللاجئين بمطار روما الدولي (ليوناردو دافنتشي) بضاحية فيوميتشينو، ستشهد مداخلات لرئيس جماعة سانت إيجيديو، ماركو إيمپالياتسو، ممثل رابطة الكنائس البروتستانتية الإيطالية، باولو نازو، إلى جانب ممثلين عن وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية”.