إستطلاع إيطالي: 85٪ من الناس يريدون اختيار طبيب ومستشفى يثقون به

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أظهر إستطلاع إيطالي أن 85٪ من الشعب يعتبر أن من المهم الاختيار في مجال الخدمة الصحية، المهنية والبنية التي يثقون بها، دون تمييز بين القطاعين العام والخاص.

وكشف تقرير “القيمة الاجتماعية المستشفيات الخاصة في الصحة التعددية”، الذي عرض اليوم الجمعة في روما من قبل المركز الإيطالي للدراسات الإستثمارية الإجتماعية (تشينسيس)، أن “15٪ من الناس فقط لا يأبهون للأمر”، أما “بالنسبة لـ50٪ من المواطنين ، فإن هذا الأمر يعد بالغ الأهمية”، لأن “اختيار شخص أو خدمة موثوق بها، من شأنه تسيهل العلاج”.

وذكر التقرير أن “ما سلف ذكره مهم بالنسبة لـ35٪ للناس، لأن حرية الاختيار هي قيمة في حد ذاتها حتى في مجال الرعاية الصحية”. أما “من بين المعارضين فإن 9٪ يفضلون المرافق العامة فقط في الخدمات الصحية، وأن 6٪ فقط يعتقدون أن المستشفيات العامة هي الأفضل دائما”. كما “أشارت الأبحاث إلى أن حرية الاختيار في الخدمة الصحية بين المرافق العامة والمرافق الخاصة المعتمدة هي “قيمة مشتركة عبر أقاليم البلاد”.

وخلص التقرير الى القول “انه اعتراف اجتماعي كامل ومشترك بقيمة حرية الاختيار”، الأمر الذي “يجعل التعددية في مجال الصحة أكثر بكثير من مجرد تنظيم بسيطة لآلية العرض”.