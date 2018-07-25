هيومن رايتس ووتش: تسليم عمليات الانقاذ لحرس السواحل الليبي وصفة لخسائر أكبر بالأرواح

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – اعتبرت (هيومن رايتس ووتش) أن “عرقلة الاتحاد الأوروبي لعمليات الإنقاذ غير الحكومية وتسليم المسؤولية إلى قوات حرس السواحل الليبي هي وصفة لخسائر أكبر في الأرواح في البحر الأبيض المتوسط، ودورة مستمرة من الانتهاكات للأشخاص العالقين في ليبيا”.

ونقلت المنظمة المعنية بحقوق الانسان عن مديرتها المشاركة لقسم أوروبا وآسيا الوسطى، جوديث سندرلاند/ قولها إنّ : “جهود الاتحاد الأوروبي لمنع عمليات الإنقاذ والتردد بشأن أماكن إنزال الأشخاص الذين تم إنقاذهم، مدفوعة بنهج إيطاليا المتشدد ومقاربتها القاسية، تؤدي إلى مزيد من الوفيات في البحر ومعاناة أكبر في ليبيا. بدلا من إحباط عمليات الإنقاذ التي تقوم بها منظمات غير حكومية، وسفن تجارية، وحتى سفن عسكرية، على الدول الأعضاء ومؤسسات الاتحاد الأوروبي أن يضمنوا نقل الأشخاص الذين تم إنقاذهم إلى موانئ آمنة حيث يمكن حمايتهم”.

وذكرت هيومن رايتس ووتش أنها أجرت “مقابلات خلال زيارة إلى ليبيا في أوائل يوليو/تموز، مع قوات حرس السواحل الليبي وعشرات اللاجئين والمهاجرين المحتجزين في 4 مراكز احتجاز رسمية في طرابلس، وزوارة، ومصراتة، ومسؤولين في منظمات دولية. وقد قدم طالبو اللجوء والمهاجرون المحتجزون الذين تمت مقابلتهم ادعاءات خطيرة حول إساءة المعاملة من قبل الحراس والمهربين، وأفاد بعضهم بأن قوات حرس السواحل تصرفت بعدوانية خلال عمليات الإنقاذ في البحر. أكدت هيومن رايتس ووتش أن قوات حرس السواحل الليبي تفتقر إلى القدرة على ضمان عمليات بحث وإنقاد آمنة وفعالة”.

وقالت المنظمة إن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، “قام منذ وصول حكومته إلى السلطة في أوائل يونيو/حزيران، بحملة ضد منظمات الإنقاذ غير الحكومية العاملة في المتوسط​​، ورفض أن تنزل السفن مئات الأشخاص المستضعفين الذين تم إنقاذهم في البحر في إيطاليا”، كانت تحملهم “سفنا عسكرية وتجارية”.