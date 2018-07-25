لا حديث عن أموال أوروبية لتأمين عودة اللاجئين السوريين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – شددت المفوضية الأوروبية على أن مساعداتها المقدمة للاجئين السوريين في تركيا بموجب اتفاق آذار/ مارس 2016، ترتكز على مشاريع تساهم تحسين شروط حياتهم وكذلك تقديم العون للمجموعات المضيفة لهم.

ونفت مصادر أوروبية أن يكون الاتحاد الأوروبي قد خصص حزماً مالية من أجل المساعدة على عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وأوضحت المفوضية أنها تعمل في إطار الاتفاق مع تركيا على تمويل مشاريع تربوية وصحية متعددة الأطياف لصالح اللاجئين السوريين وليس لصالح الحكومة في أنقرة، فـ”ليس لهذه الأموال مسارات أخرى”، حسب المتحدث باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي.

ويأتي كلام المتحدث بمناسبة اعلان المفوضية عن تخصيص مبلغ 400 مليون يورو لصالح برنامج تربوي طويل الأمد ، حيث “ستصب هذه المبالغ مباشرة في موازنة وزارة التربية التركية التي تعمل على توفير أطر تعليمية للطلاب من اللاجئين السوريين”، حسب قوله.

وتنبع أهمية هذا التمويل الجديد من أنه يأتي من الشريحة الثانية من الأموال المخصصة للاجئين في تركيا بموجب اتفاق 2016، والبالغة 3 مليار يورو، والتي سيتقاسمها الاتحاد ما بين 2 مليار من الموازنة الأوروبية و1 مليار من كافة الدول الأعضاء.

ويغطي هذا البرنامج احتياجات الطلاب السوريين في المدارس الرسمية التركية، وبرامج تأهيل البالغين من اللاجئين باللغة التركية، تمهيداً لتسهيل اندماجهم بسوق العمل المحلي.

وكان الاتحاد قد مول على مدى العامين الماضيين برامج ومشاريع مساعدات متعددة الأطياف للاجئين السوريين في تركيا بلغت قيمتها 3 مليار يورو.