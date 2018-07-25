متحدث أوروبي: لا تناقض بين محاولات خفض التوتر والرد على أي إجراءات أمريكية محتملة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر متحدث باسم المفوضية الأوروبية عن قناعته بعدم وجود تناقض بين سعي بروكسل لخفض التوتر الحاصل مع الولايات المتحدة الأمريكية على خلفيات مسائل تجارية، واستعدادها للرد على أي إجراء جديد من قبل واشنطن

وكان ألكسندر وينتدرستن، يعلق على الزيارة التي يقوم بها رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، اليوم إلى واشنطن ولقاءه المرتقب مساء مع الرئيس دونالد ترامب، حيث أكد على أنه “نريد العمل على خفض حدة التوتر وتفادي حرب تجارية عالمية”، على حد قوله.

وكان ترامب قد أعلن فرض رسوماً جمركية على واردات بلاده من الصلب والألومنيوم، وهدد بأخرى على السيارات الأوروبية، وذلك ضمن هجومه المنظم على بروكسل، التي ردت بإجراءات مقابلة.

وكانت قرارات الرئيس الأمريكي قد أثارت لغطاً على المستوى الدولي، حيث تزايدت المخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية.

وحول طبيعة اللقاء المرتقب في البيت الأبيض، أشار المتحدث إلى أن رئيس الجهاز التنفيذي الأوروبي يريد الإبقاء على قنوات الحوار مفتوحة وتفادي حرب تجارية، إلا أنه أضاف “لكننا لا نستطيع التكهن بأي شيء عندما يتعلق الأمر باللقاء مع السيد ترامب”، على حد تعبيره.

وكان يونكر قد أكد في تصريحات سابقة أنه ليس شديد التفاؤل بإمكانية تحقيق نتائج ملموسة خلال زيارته لواشنطن، مشدداً على تصميمه تفنيد الادعاءات الأمريكية، والدفاع عن المصالح الأوروبية وعن قيم التجارة العالمية.

أما المفوضة الأوروبية المكلفة شؤون التجارة سيسيليا مالمستروم، التي ترافق يونكر في زيارته لواشنطن، فقد أكدت أن الاتحاد جاهز لفرض رسوم جمركية على بضائع أمريكية تعادل قيمتها 20 مليار يورو، فيما لو نفذ ترامب تهديداته وفرض رسوماً على السيارات المستوردة من أوروبا.

ودأب مسؤولو الاتحاد على التأكيد على أنهم يتمسكون بتجارة عالمية، حرة، عادلة وشفاف، وعلى الالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية