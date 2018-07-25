برلماني ليبي ينتقد دعوة إيطاليا لتقديم المصالحة الشاملة على إجراء الانتخابات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس- انتقد عضو مجلس النواب الليبي، عبدالهادي الصغير دعوة وزيرة الدفاع الايطالية إليزابيتا ترينتا، خلال زيارتها أمس لطرابلس، الفرقاء الليبيين لإتمام المصالحة السياسية قبل الانتخابات العامة، والتي من المتوقع إجرائها، وفق خطة عمل المبعوث الأممي غسان سلامة، بنهاية العام الحالي

وقال الصغير في تصريح لوكالة (آكي) الايطالية “ايطاليا تدعم طرف في ليبيا وتعمل ضد بيان باريس ولديها رؤية اخرى مخالفة لبيان باريس”، على حد وصفه

ورأى البرلماني الليبي أن “الانتخابات هي المخرج الوحيد في ظل الانسداد السياسي الحاصل في البلاد”.

وكانت المسؤولة الايطالية فد أعربت عن اعتقادها بأن “عملية المصالحة في ليبيا يجب أن تكون شاملة”، لذلك “أعتقد أن الحديث عن انتخابات جديدة قبل استكمال هذه العملية هو خطأ”، وإلا فـ”سنجد أنفسنا أمام المشاكل نفسها، سواء أكان من جانبنا كإيطاليا أم من ناحيتكم في ليبيا”، كما “يجب على البلدان الأخرى أن تفهم ذلك أيضا”.

وفي سياق آخر، أعلنت رئاسة مجلس النواب في طبرق عن جلسة ستعقد يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين للتصويت على مشروع قانون الاستفتاء على مسودة الدستور الدائم للبلاد .

وأكد الصغير أن “جلسة يوم الاثنين القادم ستبلغ النصاب القانوني وسيتم التصويت على قانون الاستفتاء”، على حد تقديره