عشرات القتلى في تفجيرات انتحارية جنوب سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قُتل اليوم (الأربعاء) عشرات المدنيين في تفجيرات انتحارية استهدفت عددا من قرى الريف الشرقي في محافظة السويداء جنوب سورية، نفذه مسلحون تابعون لتنظيم الدولة (داعش).

وقال ناشطون ومصادر أهلية إن نحو 40 شخصاً قُتلوا بهذه التفجيرات الانتحارية التي استهدفت قرى المتونة، السويمرة، والشبكي، وطربا، حيث فجّر انتحاريون أنفسهم وسط تجمعات سكنية وتجارية، وتسبب التفجيرات بأضرار كبيرة في المباني السكنية والبنى التحتية.

وتزامنت هذه الهجمات الانتحارية على مدينة السويداء مع هجوم لعناصر تنظيم اداعش على عدد من القرى والبلدات.

وقالت المصادر إن المسلحين الذين نفذوا الهجمات قتلوا خلال العملية، وسط حالة من التوتر تسود قرى الريف الشرقي ومدينة السويداء.

وتأتي الهجمات على مدينة السويداء بعد إكمال قوات النظام والميليشيات الموالية لها، بدعم روسي، السيطرة على محافظتي درعا والقنيطرة، وبعد أن قالت روسيا إن السويداء تضم إرهابيين، وهددت بسحقهم.

وفي وقت لاحق تبنى التنظيم الارهابي العمليات الانتحارية، متحدثا عما وصفه بـ”الهجوم المباغت على مراكز أمنية وحكومية داخل مدينة السويداء”، أسفر وفق داعش، عن مقتل أكثر من مائة وجرح العشرات