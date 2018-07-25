وزير الخارجية الايطالي: موقفنا لا يختلف عن الاتحاد الاوروبي بشأن جزيرة القرم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال وزير الخارجية الايطالي، إنزو موافيرو ميلانيزي إن حكومة بلاده “لديها موقف يتفق مع ما عبر عنه الاتحاد الأوروبي بصورة جماعية” بشأن الازمة الأوكرانية، وذلك في معرض رده على سؤال بمجلس النواب اليوم الاربعاء حول تصريحات وزير الداخلية ماتيو سالفيني المدافعة عن ضم روسيا لشبه جزيرة القرم أطلقها خلال مقابلة سابقة مع صحيفة (واشنطن بوست).

وأضاف موافيرو ميلانيزي “الحكومة الإيطالية ترى أنه يجب دائما احترام قواعد القانون الدولي، ولا سيما وحدة الاراضي الإقليمية”. وأردف رئيس الدبلوماسية الايطالية منوها، إلى أنه بالإشارة إلى شبه جزيرة القرم، بأن “إيطاليا طبقت ما يسمى بالعقوبات الشخصية، ضد الأفراد الذين لديهم أصول مالية في القرم كما أنها لم تعترف بالسلطات الإقليمية المعينة في آذار/مارس 2014، تمشيا مع ما تم الاتفاق عليه مع الشركاء الدوليين، الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى”.

يشار إلى أن وزير الداخلية الايطالي سالفيني، الذي يتمتع بعلاقات قوية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن مرارا رفضه للعقوبات الاوروبية المفروضة على موسكو منذ عام 2014 على خلفية الأزمة الأوكرانية.