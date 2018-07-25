إجتماع أمريكي–مصري يبحث ملف غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- واشنطن- بحث إجتماع أمريكي –مصري التطورات في قطاع غزة في ضوء الجهود المصرية المتجددة لتحقيق المصالحة الفلسطينية ولتثبيت التهدئة في القطاع.

وقال مبعوث الرئيس الأمريكي للإتفاقيات الدولية، جيسون غرينبلات إنه وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر إجتمعا في واشنطن، فجر اليوم، مع رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل.

وكتب في تغريدة على حسابه في موقع (تويتر) “بحثنا العلاقات الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الدور القيادي المهم الذي تقوم به مصر بما يتعلق بغزة”.

وكانت مصر جددت في الأسابيع الأخيرة جهودها لتحقيق المصالحة الفلسطينية بين (فتح) و(حماس) حيث ينتظر وصول وفد من حركة فتح إلى القاهرة بعد عودة كامل من واشنطن لتسليمه رد الحركة على مسودة إقتراحات مصرية لتطبيق المصالحة.

وقد سبق لحركة حماس أن قالت إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية ابلغ اللواء كامل في مكالمة هاتفية قبل أيام موافقة الحركة على المقترحات المصرية.

كما تبحث الولايات المتحدة الأمريكية مع عدة اطراف تنفيذ مشاريع في مجالات الكهرباء والمياه والبنية التحتية في غزة.