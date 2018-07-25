وزير الخارجية الإيطالي: سمحنا بتمديد العقوبات ضد روسيا لتجنب معارضة الإجماع الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- اشار وزير الخارجية الايطالي، إنزو موافير ميلانيزي إلى أن حكومة بلاده، على الرغم من رؤيتها للعقوبات كوسيلة وليست غاية، لم تعارض تجديد العقوبات الأوروبية القطاعية على روسيا في القمة الاوروبية الاخيرة التي إلتأمت نهاية شهر حزيران/يونيو الماضي

وقال موافيرو ميلانيزي، خلال مساءلة أمام مجلس النواب اليوم الاربعاء، “في مواجهة روسيا، فرض الاتحاد الأوروبي نوعًا ثانًيا من العقوبات” (القطاعية)، وهو الإجراء الذي يختص بشرق أوكرانيا، منطقة دونباس على وجه الخصوص، وكان موقف الحكومة الإيطالية في المجلس الأوروبي في نهاية حزيران/يونيو “عدم معارضة توافق الآراء، بالتالي السماح بتمديد هذه العقوبات لمدة ستة أشهر “أخرى.

واضاف الوزير “الحكومة الإيطالية تعتبر أن العقوبات أداة للامتثال للاتفاقيات الدولية”، أي الاتفاقيات الموقعة في مينسك حول الأزمة الأوكرانية من جانب جميع الأطراف بما فيها روسيا، “وهذا ما أعربت عن إيطاليا في القمة الاوروبية وفي قمتي حلف شمال الأطلسي ومجموعة الدول السبع الكبرى: فهذه الأداة ليست عقابًا لما حدث ولكن يجب استخدامها لاستعادة الوضع الصحيح”.

وقال “إيطاليا تؤمن بعمل الوسطاء في المسألة: ما يسمى بمجموعة نورماندي (فرنسا وألمانيا وأوكرانيا وروسيا) ، وفي هذا الإطار نقدم موقف الحكومة والذي يبرز أيضا في مختلف المقار الدولية ذات الصلة”.