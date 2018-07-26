اتفاق أوروبي – أمريكي على إطار جديد للعلاقات التجارية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – توافق كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية على العمل من أجل اعداد اتفاق تجاري جديد يُبنى على الغاء الحواجز والتعرفة الجمركية على السلع الصناعية وغير الصناعية.

جاء ها الإعلان في أعقاب محادثات اجراها في واشنطن يوم أمس رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وعبر يونكر وترامب عن رغبتهما بفتح صحفة جديدة، حيث “نريد إطلاق مرحلة جديدة من علاقات الصداقة الحميمة والعلاقات التجارية والعمل بشكل افضل من أجل الأمن العالمي ومحاربة الإرهاب”، وفق كلامهما خلال مؤتمر صحفي عقداه بعد اللقاء.

وأوضح يونكر وترامب أنهما يريدان العمل من أجل تقليل الحواجز وزيادة حجم التبادل التجاري فيما يتعلق بالمواد الكيمياوية والمستحضرات الصيدلانية والمنتجات الطبية وأيضاً فول الصويا.

ويأمل الطرف الأوروبي أن يؤدي هذا التوافق، إلى وضع اتفاق تجاري صلب يساهم في فتح الأسواق أمام المزارعين والعمل وزيادة الاستثمارات، ما سيجعل التجارة العالمية أكثر عدلاً.

وبالمقابل تأمل الولايات المتحدة أن تستورد أوروبا منها منتجات الغاز الطبيعي المسال وباقي منتجات الطاقة.

كما توصل الطرفان على تفاهمات بشأن إصلاح منظمة التجارة العالمية، والبدء بالتفاوض من أجل تسهيل التبادل التجاري وتقييم التدابير الجمركية القائمة حالياً، وقالا “نريد حل القضايا المتعلقة بالتعرفة المفروضة على الصلب والألومنيوم والتعرفة المضادة”.

ويتعلق الأمر هنا بالخلاف الحديث العهد بين بروكسل وواشنطن والناتج عن قيام ترامب بفرض تعرفة جمركية على الصلب والألومنيوم المستورد إلى بلاده، والتي رد عليها الأوروبيون برسوم مضادة طالت شريحة واسعة من السلع.

ويشكل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 50% من الناتج المحلي العالمي، ويطالان معاً أكثر من 830 مليون مواطن على ضفتي الأطلسي.

ويؤكد مسؤولو الاتحاد الأوروبي بأن رئيس الجهاز التنفيذي قد حقق إنجازاً، بعد أن نجح في بناء علاقة جيدة مع الرئيس ترامب، ” في مهمة كانت مستحيلة قبل ساعات”، حسب كلامهم.

وكان ترامب قد دأب على مهاجمة الاتحاد الأوروبي واتهامه باستغلال الولايات المتحدة أبشع استغلال، ولكن تغريداته بعد لقاهء بيونكر عكست شعوراً مختلفاً تماماً.