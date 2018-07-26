برلسكوني يتوقع إنهيار الإئتلاف الايطالي الحاكم في أشهر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- توقع رئيس الوزراء الاسيق، سيلفيو برلسكوني إنهيار الائتلاف الثنائي (حركة خمس نجوم-رابطة الشمال) الحاكم في إيطاليا في غضون أشهر

وقال برلسكوني، في لقاء الخميس مع برلمانيين ينتمون إلى حزب فورتسا إيتاليا (إيطاليا إلى الأمام) المعارض الذي أسسه، “بالنظر إلى ما يحدث بين أعضاء الحكومة الحالية، أعتقد أنه في غضون بضعة أشهر، ولا أقول إنهم سيحكمون لعام كامل، سوف يفقد الائتلاف الحاكم التوافق فيما بينه، وسنعود إلى صناديق الاقتراع”.

واشار يرلسكوني في نقد غير مباشر إلى حليفه السابق، زعيم رابطة الشمال ماتيو سالفيني، حيث خاض الحزبان انتخابات أوائل آذار/مارس الماضي تحت راية إئتلاف يمين-الوسط، “أنا على قناعة من أنه من أجل أن تعود ثقة الإيطاليين قليلاً إلى السياسة، يجب أن نعيد التأكيد على قيمة الاتساق: لا يمكنك الصعود إلى سدة الحكم مناقضا كل أو معظم ما تعهدت أمام الناخبين قبل يوم واحد، ثم تتوقع منهم أن يحتفظوا بثقتهم تجاه الساسة”.

وأضاف برلسكوني الذي يمتلك إمبراطورية إعلامية في إيطاليا واسبانيا، ولم يشارك حزبه في الائتلاف الحاكم بسبب فيتو من حركة خمس نجوم، “في هذه الأشهر لم تسر الأمور كما كنا نرغب. سالفيني لم يمتلك الشجاعة لمطالبة رئيس الدولة بتشكيل حكومة يمين-وسط ورأى أنه من الأفضل إعطاء فرصة لحكومة إئتلاف مع حركة خمس نجوم”. وزاد “نحن، من جانبنا، وإحساساً بالمسؤولية تجاه إيطاليا لم نرفض هذه الحكومة.، لكن كنا واضحين: هذه ليست الحكومة التي اختارها الناخبون الإيطاليون لأنها لم تفز في الانتخابات”.