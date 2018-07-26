بلجيكا تعرض المساعدة على اليونان لمواجهة آثار الحرائق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلن رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل، عن الاستعداد لتقديم المساعدة للسلطات في اليونان لمواجهة تداعيات حرائق الغابات المشتعلة في منذ عدة أيام.

وتشهد بعض المناطق اليونانية حرائق مدمرة هي الأعنف في القرن الحادي والعشرين، راح ضحيتها حسب حصيلة أولية 80 شخصاً، بالإضافة إلى إصابة المئات بحروق وجروح.

وأدت الحرائق التي لا يزال العمل جار على اخمادها إلى تدمير عدة مراكز اصطياف واحدث ضرراً هائلاً في الممتلكات العامة والخاصة.

وجاء في البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء: “يمكننا استقبال المصابين بالحروق لتلقي العلاج في مستشفياتنا”.

كما عبر ميشيل عن تعازيه وتضامنه مع الحكومة والشعب في اليونان في هذا الوقت الصعب.

وكانت السلطات البلجيكية قد أكدت وفاة سائح واحد نتيجة الحرائق في اليونان، بينما لا يزال البحث جارياً عن أثنين آخرين.

وقد تم يوم أمس إجلاء 19 سائحاً بلجيكياً من أصل 31 كانوا يقضون اجازتهم الصيفية في اليونان لدى اندلاع الحرائق.