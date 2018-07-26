وزير إسرائيلي يرجح إطلاق عملية واسعة ضد غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- رجح وزير إسرائيلي بارز ان تكون “إسرائيل على وشك عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة”.

وقال وزير الأمن الداخلي، جلعاد إردان للإذاعة الإسرائيلية اليوم “إن السكان القاطنين بالقرب من القطاع يعيشون ظروفا لا تطاق وحركة حماس تتحمل مسؤولية كل عملية تنطلق من القطاع”.

وكانت ساعات مساء أمس شهدت تطورا خطيرا في الأحداث بعد مقتل 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي وإصابة جندي إسرائيلي بجروح متوسطة برصاص مسلحين فلسطينيين.

ونفذ الجيش الإسرائيلي غارات واسعة على عدد من المواقع في قطاع غزة.

ومن جهة ثانية، إجابة على سؤال بشأن سقوط قذيفيت صاروخيتين من سورية على شمالي إسرائيل وقصف الجيش الإسرائيلي لموقعين داخل سورية، قال وزير الأمن الداخلي “إسرائيل ترد على ذلك بموجب اتفاقات فك الاشتباك الموقعة بين البلدين”.

وأشار إردان إلى “إن وزراء المجلس المصغر للشؤون السياسية والأمنية متفقون على ان إسرائيل لن تقبل بتواجد إيراني في الأراضي السورية”.