ماتاريلا يحذر من تقهقر القارة العجوز حال فشلها إعادة إطلاق المشروع الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- حذر رئيس الجمهورية الايطالية سيرجو ماتاريلا من تقهقر القارة، إذا لم يجد الأوروبيون دوافعا لإعادة إطلاق المشروع الأوروبي.

وقال ماتاريلا اليوم الخميس، خلال لقاءه السنوي مع الصحفيين قبل بداية العطلة الصيفية، “ينبغي على الاتحاد الأوروبي تأدية دوره بقوة على جميع الجبهات المفتوحة. نحن نمر بمرحلة من عدم الاستقرار: إما أن يجد الأوروبيون أسباب إعادة إطلاق الاتحاد وإلا فسوف يكون محكوما على القارة بالتقهقر”.

وأضاف رئيس الدولة في إشارة إلى تدفقات المهاجرين صوب الشواطئ الجنوبية للإتحاد الأوروبي، “خمسة وستون مليون لاجئ في العالم هم مقياس ظاهرة العصر”. وأضاف “إيطاليا طلبت مرارا من الاتحاد الأوروبي تحمل المسؤولية، وأخيرنا نرى مؤشرات إيجابية من دول مختلفة في الاتحاد الأوروبي. خطوة بخطوة نحن بحاجة إلى خطة عمل من جانب الاتحاد الاوروبي لإدارة هذه الظاهرة بدلا من أن نعانيها”.