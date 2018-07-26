رئيس الوزراء الإيطالي: إلغاء ايجار طائرة رئاسية بسبب تكلفتها العالية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن رئيس الوزراء الايطالي حوزيبي كونتي الخميس أنه يعمل على إنهاء عقد إيجار طائرة إيرباص A340-500 ، كانت تستخدم في التنقلات الخارجية الرسمية لرئيس الحكومة، كلف خزينة البلاد أكثر 150 مليون يورو خلال الثماني سنوات الماضية

ونوه كونتي، في مقال على صفحته الرسمية بمنصة (فيسبوك) للتواصل الاجتماعي، أن الحكومة التي يقودها أرادت، منذ صعودها إلى سدة الحكم مطلع حزيران/يونيو الماضي، إعطاء “إشارات قوية للتغيير” مقارنة بالحكومات السابقة، عبر تنفيذ سياسة “إنفاق أقل للمال العام وتقليص للنفقات غير الضرورية”.

ووصف إيجار الطائرة، الذي تمّ في عقد موقع مع شركة الإتحاد للطيران-أليتاليا سابقا، بأنه “عملية غير مؤاتية تماما، من ناحية الأثر الاقتصادي والمنفعة العملية على حد سواء”. وقال “إننا نتحدث عن 150 مليون يورو تم إنفاقها في 8 سنوات فقط من الإيجار، بما في ذلك 20 مليون يورو لتحويلها إلى طائرة رئاسية… إنها طائرة كبيرة ومكلفة نادرا ما إستخدمت”.