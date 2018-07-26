ميشيل بارنييه: لا مصلحة لأي طرف حدوث اضطراب بالسوق الداخلية الأوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر رئيس الوفد الأوروبي لمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) عن قناعته بأن مسألة استقرار السوق الداخلية الأوروبية تشكل خطاً أحمر بالنسبة للدول الأعضاء الـ27 في التكتل الموحد.

وكان ميشيل بارنييه، يتحدث في مؤتمر صحفي عقده اليوم مع المفاوض البريطاني دومينيك روب، حيث أشار الى أن المقترحات البريطانية التي تضمنتها وثيقة رئيسة الوزراء تريزا ماي، لا تساعد على استمرار استقرار السوق الموحدة والاتحاد الجمركي.

وأوضح بارنييه أن بريطانيا تعرف جيداً أن السوق الموحدة تقوم على أساس الحريات الأربعة التي لا يمكن فصلها، “كما لا يمكننا أن نسمح بتسليم سياساتنا الجمركية لبلد غير عضو في الاتحاد ولا بأي اضطراب للسوق الموحدة بسبب بريكست”، حسب كلامه.

ويعني بارنييه هنا الاقتراحات التي قدمتها ماي في وثيقتها في وقت سابق من الشهر الحالي، والتي تتحدث عن ضوابط جمركية خاصة بين الاتحاد وبريطانيا بعد خروج الأخيرة من الاتحاد، وبالإضافة إلى الفصل بين حرية حركة الخدمات على حساب الأفراد، وفق ترتيبات خاصة.

وشدد بارنييه على ضرورة أن يحترم كل طرف استقلالية الآخر في مسألة اتخاذ القرار.

وبالمقابل، فقد رأى بارنييه أن المقترحات المقدمة من قبل ماي، بخصوص الدفاع والأمن مفيدة جداً وتشكل خطوة إلى الأمام.

ويفند بارنييه كل الادعاءات التي تتهمه بالتشدد، مشيراً إلى أنه يتحرك ضمن التفويض الممنوح له من قبل الدول الأعضاء، وذلك ضمن الخطوط الناظمة للمفاوضات التي تبناها زعماء الدول، فـ”خطوطنا لم تتحرك”، وفق كلامه.

وحرص بارنييه على إعادة التأكيد أن الاتحاد الأوروبي يعتقد ألا وجود لاتفاق على انسحاب بريطانيا مالم يتم الاتفاق على كل القضايا العالقة، وهو الأمر الذي وافقه فيه المسؤول البريطاني.

هذا وقد اتفق الطرفان على تكثيف المفاوضات، حيث من المقرر أن تعقد جلسة قادمة منتصف شهر آب/أغسطس، “للتوصل إلى اتفاق انسحاب وإعلان سياسي حول مستقبل العلاقات بحلول شهر تشرين الأول/أكتوبر القادم”، حسب كلامهما.

ومن المأمول أن يتم التوصل إلى اتفاق في شهر تشرين الأول/أكتوبر القادم، ليتسنى لبرلمانات الدول والبرلمان الأوروبي المصادقة عليه، لتصبح بريطانيا دولة جارة بحلول 30 آذار/مارس 2019.

ونفى المسؤول البريطاني أي نية لبلاده التحرك باتجاه إجراء استفتاء آخر في بلاده.

هذا و لا تزال الكثير من القضايا عالقة بين الطرفين على غرار مسألة الحدود بين ايرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا.