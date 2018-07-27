الاتحاد الأوروبي يدعو لضمان حرية حركة الملاحة في البحر الأحمر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – يؤكد الاتحاد الأوروبي، بدوله ومؤسساته، على ضرورة ضمان حرية حركة الملاحة والتجارة الدولية في البحر الأحمر.

جاء هذا التعليق على لسان أحد المتحدثين باسم التكتل الموحد، تعليقاً على قرار المملكة العربية السعودية تعليق صادرات النفط عبر باب المندب في أعقاب هجمات شنتها مليشيات جماعة الحوثي باليمن قبل أيام على ناقلتي نفط.

وأشار المتحدث في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء اليوم، أن الاتحاد يواصل متابعة الوضع عن كثب ويتفهم الإجراء السعودي المؤقت، وقال ” تُعتبر الهجمات على السفن العابرة لمضيق باب المندب تهديداً لحركة الملاحة التجارية الدولية، كما أنها تؤدي لزيادة التوترات الإقليمية”.

وذكر المتحدث أن وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد ركزوا في أكثر من مناسبة على ضرورة تفادي أي اضطراب لحركة الملاحة في هذه المنطقة الاستراتيجية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد دعا جميع أطراف الصراع في اليمن إلى الامتناع عن أي إجراء من شأنه عرقلة جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة، مشدداً على ضرورة الالتزام بدعم عمل المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث.