إسرائيل تقرر بناء 400 وحدة إستيطانية ردا على قتل مستوطن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قال وزير الدفاع الإسرائيلي إنه قرر بناء 400 وحدة إستيطانية في مستوطنة (ادم) ، جنوب رام الله، ردا على مقتل مستوطن طعنا بسكين من قبل فلسطيني قتل في المكان مساء أمس.

وقال أفيغدور ليبرمان في تغريدة على (تويتر) “إن أفضل رد على الإرهاب هو تعزيز الإستيطان في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) ، لذا فقد قررت هذا الصباح الترويج لخطة لبناء 400 وحدة سكنية في مستوطنة ادم والموافقة عليها في هيئات التخطيط في الأسابيع المقبلة”.

وكان محمد طارق دار يوسف (17 عاما) تسلل إلى مستوطنة (ادم) مساء أمس وقتل مستوطنا وأصاب إثنين أخرين قبل مقتله برصاص أحد المستوطنين.

وينحدر دار يوسف من قرية كوبر الفلسطينية في شمال مدينة رام الله التي شهدت في ساعات الليل مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية.

وقد داهمت قوات الجيش الإسرائيلي القرية وفرضت حصارا عليها وابلغت عائلة دار يوسف بقرارها هدم منزلها قبل اعتقال 4 من أبناء القرية.

وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي إنه في أعقاب العملية “عملت قوات الجيش الليلة بالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك) وحرس الحدود في منطقة قرية كوبر التي خرج منها المنفذ”.

وأضاف في بيان “خلال الليلة دخلت قوات الأمن للقيام بعمليات واسعة في القرية، في إطارها تم التحقيق مع أبناء عائلة المخرب، ومصادرة تصاريح العائلة. كما تم مسح بيته تمهيدًا لهدمه، وأخذ أربعة فلسطينيين للتحقيق”. وتابع “في إطار تقييم الوضع الذي أقيم أمس، تقيم القوات طوقًا على القرية، وقد تم إغلاق أحد المحاور الموصلة للقرية. كذلك تقرر منع دخول العمال من القرية للعمل في البلدات بالمنطقة خلال اليوم”.

وأشار إلى انه “خلال عمليات قوات الأمن، اندلعت أعمال شغب عنيفة بمشاركة نحو 150 فلسطينيًّا الذين قاموا برمي الصخور والزجاجات الحارقة، وحرق الإطارات باتجاه قوات الأمن، والتي ردت بواسطة وسائل تفريق المظاهرات. لا توجد إصابات”.