فينكانتييري الايطالية ترغب الاستحواذ على قسم غواصات الألمانية تيسن كروب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو- أعلنت شركة فينكانتييري الايطالية لبناء السفن إهتمامها بالاستحواذ على قسم صناعة الغواصات التابع للمجموعة الألمانية تيسن كروب.



وقال المدير التنفيذي لشركة فينكانتييري، جوزيبي بونو ، اليوم الجمعة “إذا قررت تيسن كروب بيع قسم الغواصات فنحن على إستعداد لتقييم الملف“

وأضاف بونو منوها، في معرض إجابته على سؤال بشأن مدى الاهتمام بهذه العملية المحتملة وكيفية وضعها في إطار التحالف مع الفرنسية نافال غروب (Naval Group) بمجال بناء السفن الحربية، “لدينا بالفعل شراكة وكذلك اتفاقية في مرحلة البلورة مع تيسن كروب، و نافال غروب على علم بذلك“.

وجدد المسؤول الأول في فينكانتييري “إذا قررت تيسن كروب بيع القسم، فنحن مستعدون لدراسة المسألة من أجل تعزيز وضعنا على المستوى الأوروبي في هذا المجال”.