كونتي: أخبرت ماكرون أننا لن ندعم إنتخابات في ليبيا قبل إتمام المصالحة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي إنه أخبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن إيطاليا لن تدعم تسريع العملية الانتخابية في ليبيا قبل إكمال عملية التوافق السياسي بين الفرقاء الليبيين

وأشار كونتي، في حوار مع صحيفة (كورييري ديلا سيرا) الجمعة، “نحن بشأن ليبيا نتصرف بطريقة منسقة بين وزراء الحكومة، وباستراتيجية واضحة. نحن على إدراك بانها أولوية. أخبرت إيمانويل ماكرون أننا لن ندعم الاقحامات والهروب إلى الأمام، وأن الانتخابات في ليبيا، نعتبر أنه يتعين أن تتم فقط بعد المصالحة بين الأجزاء المختلفة في ذلك البلد. في هذا الصدد ألمانيا تبقى واحدا من محاورينا الأساسيين”.

ورأى رئيس الحكومة الايطالية “إن مركز الاهتمام في هذه المرحلة هو ليبيا وشمال إفريقيا: منطقة مزعزعة بسبب الحسابات الإستراتيجية الخاطئة للغرب. والآن نقطة إنطلاق يصل عبرها إلى أوروبا مهاجرون وجدل وموتى”.

وقال رئيس الحكومة الايطالية “نحن نحاول استعادة المركزية إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط بعد أن هُمِشت جراء التوسع شمالا وشرقا” للإتحاد الأوروبي