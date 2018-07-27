مواجهات بساحات الأقصى بين مصلين والشرطة الإسرائيلية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- وقعت مواجهات عنيفة بين مصلين مسلمين وقوات الشرطة الإسرائيلية في ساحات المسجد الأقصى في القدس، في اول صدامات منذ شهر تموز/يوليو عام 2017.

وقال مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس فراس الدبس إن “عشرات من عناصر الشرطة اقتحموا المسجد من خلال باب المغاربة فور إنتهاء صلاة الجمعة”.

وأشار إلى أن “قوات الشرطة اطلقت وابل من قنابل الصوت باتجاه المصلين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح طفيفة فيما تم اعتقال اخرين على البوابات الخارجية للمسجد”.

وأضاف الدبس “إن قوات الشرطة اعتدت على العديد من المصلين وحراس المسجد بالضرب”، وأشار إلى أن “الشرطة اغلقت العديد من البوابات الخارجية للمسجد”

وبدورها، قالت الشرطة الإسرائيلية إن “المواجهات اندلعت بعد قيام مجموعة من الشبان برشق قوات الشرطة بالحجارة”.