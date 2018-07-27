نواب أوروبيون: لا اتفاق على بريكست بدون حل قضية الحدود بين شطري ايرلندا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر نواب في البرلمان الأوروبي عن قناعتهم، بعدم إمكانية التوصل إلى اتفاق حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، بدون التوصل إلى حل لقضية الحدود بين جمهورية إيرلندا وايرلندا الشمالية.

وأشار نواب مجموعة العمل البرلمانية لمفاوضات بريكست، إلى أن الجهاز التشريعي الأوروبي لن يوافق على أي اتفاق انسحاب ما لم يتم تضمينه حلولاً عملية تتفادى إقامة حدود فعلية بين شطري جزيرة ايرلندا وتحافظ على اتفاق السلام القائم هناك.

ووصف النواب بـ”غير المقبول” اتخاذ أي إجراء من شأنه إحداث اضطراب في السوق المحلية الأوروبية والاتحاد الجمركي بسبب خروج بريطانيا، ” وكذلك لا يمكن لمرحلة انتقالية أن تبدأ مالم يتم التوصل إلى اتفاق انسحاب منظم وسلس”، على حد تعبيرهم.

ويطالب البرلمانيون الأوروبيون ومعهم باقي مؤسسات ودول الاتحاد الأوروبي بريطانيا بتقديم إيضاحات حول التدابير التي يتعين اتخاذها من أجل ضمان سلاسة الحركة بين شطري ايرلندا.

وفي هذا الإطار، أكدت مصادر أوروبية أن بريطانيا تعهدت بتقديم وثائق جديدة تتضمن الإيضاحات المطلوبة، وذلك بعد أن رفضت بروكسل ما تضمنته الوثيقة البيضاء، المقدمة من قبل رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، بشأن مستقبل العلاقات بين الطرفين.

وتضمنت وثيقة ماي اقتراحاً بإقامة مناطق حرة بين بلادها و الاتحاد، تحكمها قواعد خاصة، وهو الأمر الذي اعتبرته بروكسل مقدمة لتقويض أسس السوق الموحدة وما يرافقها من حرية حركة البضائع والخدمات والأفراد ورؤوس الأموال (الحريات الأربع).

وكان رئيس الوفد الأوروبي المفاوض ميشيل بارنييه والوزير البريطاني المفوض شؤون بريكست دومينيك روب، قد توافقا على تكثيف لقاءاتهما سعياً للتوصل إلى إتفاق بحلول شهر تشرين الأول/أكتوبر القادم.

هذا ومن المقرر أن تصبح بريطانيا دولة جارة للاتحاد في 30 آذار/مارس 2019، وذلك سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا.