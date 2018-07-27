الحكومة السورية ستستعيد آبار النفط من الفصائل الكردية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قالت مصادر سورية حكومية إن السلطات السورية ستعيد تشغيل آبار النفط وحقوق الغاز التي تقع ضمن سيطرة قوات سورية الديمقراطية الكردية، وأشارت إلى “شبه اتفاق” حول هذا المضمون سيتم تنفيذه قريباً، وأن الوفد الكردي الذي يُمثّل قوات سورية الديمقراطية سيوقع على اتفاق واضح بهذا الشأن مع السلطات في دمشق، والتي ستقوم بالمقابل بإيصال الخدمات العامة إلى مناطق شمال شرق سورية.

ويأتي هذا التوافق بين القوات الكردية والحكومة بعد محادثات قام بها وفد كردي سوري مع مسؤولين في الحكومة، في أول زيارة يعلن عنها للعاصمة دمشق.

ورغم إعلان إلهام أحمد، رئيسة مجلس سورية الديمقراطية الكردي، أن المحادثات مع النظام السوري ستشمل الجانب العسكري والسياسي، إلا أن أي نتيجة للمحادثات حول هذين الملفين لم تُعلن.

وكانت أحمد قد قالت في وقت سابق إن المرحلة المقبلة ستشهد افتتاح مكاتب للمؤسسات لتابعة للوحدات الكردية في دمشق وباقي المدن السورية، وستمارس عملهما من خلالها.

وتسيطر القوات الكردية على نحو ربع مساحة سورية، وتقع في نطاق سيطرتها النسبة الكبرى من آبار النفط والغاز في البلاد، وهي تقوم بتشغيلها بشكل توافقي مع النظام السوري منذ سنوات.

وكان وفد كردي يضم بالإضافة إلى الأحمد إبراهيم القفطان، رئيس حزب سورية المستقبل، ومسؤولين آخرين، قد وصل إلى دمشق الخميس لإجراء محادثات كانت تتوقعها المعارضة السورية ولكنها ترفضها، وتتهم الوحدات الكردية بالتعاون والتنسيق مع النظام منذ سنوات.

وتدعم الولايات المتحدة القوات الكردية في الشمال الشرقي، وتُشرف عليها عسكرياً، لكنها ترفض التنسيق السياسي مع حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي الذي تتبع له هذه القوات.