بوتين يطرح فكرة قمة بين روسيا وإفريقيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

موسكو- أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الرغبة في عقد قمة روسيا – إفريقيا

جاء ذلك خلال إجتماع لزعماء مجموعة (بريكس)، وهي روسيا، البرازيل، الهند، الصين وجنوب إفريقيا، مع رؤساء وفود الدول المدعوة لقمة المجموعة في جوهانسبرغ

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن بوتين قوله: “ندرس فكرة عقد قمة روسيا – إفريقيا بمشاركة رؤساء الدول الإفريقية. وقد تسبقها لقاءات لرجال الأعمال والخبراء والشخصيات الاجتماعية البارزة. ونتطلع إلى مناقشة ذلك مع ممثلي الدول الإفريقية”.

ورأى الرئيس الروسي أنه “بوسع الشركاء في إفريقيا الانضمام إلى تنفيذ استراتيجية الشراكة الاقتصادية لمجموعة (بريكس) على جميع اتجاهاتها، وهي الاقتصاد والقطاع المالي والأمن الغذائي.”