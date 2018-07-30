وفد حماس إلى القاهرة بعد وصول وفد حركة فتح

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- غزة- غادر وفد رفيع من حركة حماس، اليوم الإثنين ، قطاع غزة متوجها إلى العاصمة المصرية القاهرة التي وصلها مساء أمس وفد رفيع اخر من حركة فتح.

ويأتي ذلك على وقع نشاط مصري لتطبيق إتفاق المصالحة الفلسطيني الذي تم التوصل اليه العام الماضي.

وأعلنت حركة حماس أن وفدا من 7 شخصيات قيادية من الحركة، برئاسة عضو مكتبها السياسي خليل الحية غادر اليوم إلى القاهرة من خلال معبر رفح الحدودي.

وكانت حركة فتح قد أعلنت أمس مغادرة وفد قيادي منها يضم أعضاء اللجنة المركزية عزام الأحمد وحسين الشيخ وروحي فتوح ورئيس المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج إلى القاهرة.

وأضافت أن الوفد يحمل رؤية الحركة لتحقيق المصالحة.

وكانت حماس قد أعلنت مؤخرا إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية ابلغ رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل موافقة حركته على رؤية مصرية لتحقيق المصالحة.

ولاحقا توجه كامل إلى واشنطن حيث التقى كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر ومبعوث الرئيس الأمريكي للإتفاقيات الدولية جيسون غرينبلات.

وقالت مصادر في حركة فتح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن وفدها يحمل “ردودا إيجابية” على مسودات اقتراحات مصرية لآلية تطبيق إتفاق المصالحة ولكنها ستطرح “بعض الملاحظات”.