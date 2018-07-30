إسرائيل تطرد رسامين إيطاليين رسما لوحة جدارية لعهد التميمي

القدس- أعلنت إسرائيل قرارها طرد رسامين إيطاليين بعد أن قاما ، برفقة فلسطيني، برسم جدارية ضخمة للناشطة الفلسطينية عهد التميمي على الجدار الإسرائيلي في مدينة بيت لحم في جنوب الضفة الغربية.

وقد اعتقل الجيش الإسرائيلي الرسامين، الذي لم يذكر اسمهما، برفقة فلسطيني يوم السبت الماضي بعد أن أوشكوا على استكمال رسم الجدارية.

وفالت الشرطة الإسرائيلية إن وزارة الداخلية قررت مساء الأحد إلغاء التأشيرات السياحية الممنوحة للرسامين الإيطاليين وإمهالهما فترة 72 ساعة لمغادرة إسرائيل.

وأشارت إلى انه إنه تم الإفراج عن الفلسطيني الذي تم إعتقاله معهما في نفس اليوم.

وكانت السلطات الإسرائيلية افرجت أمس عن التميمي بعد اعتقال استمر 8 شهور بتهمة عرقلة عمل والإعتداء على ضابط إسرائيلي.

وتحولت التميمي في الأشهر الماضية إلى رمز للمقاومة السلمية الفلسطينية حيث ينظر اليها الفلسطينيون على أنها “بطلة”.

واستحوذت قضية إعتقال التميمي على إهتمام وسائل الإعلام على المستوى الدولي.