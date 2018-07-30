الأزمة الليبية والعقوبات على روسيا تتصدران مباحثات ترامب-كونتي بواشنطن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تتصدر طاولة محادثات رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي والرئيس الامريكي دونالد ترامب، المقررة في وقت لاحق اليوم الاثنين في البيت الأبيض بواشنطون، الأزمة الليبية والعقوبات المفروضة على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية

وأشارت مصادر إعلامية إيطالية إلى أن حكومة جوزيبي كونتي تتطلع إلى تنسيق بين روما وواشنطن بشأن قضايا منطقة البحر الابيض المتوسط عبر تشكيل “غرفة عمليات مشتركة” بين وزراء الخارجية والدفاع في البلدين. وحسب تلك المصادر، فإن التنسيق بين الجانبين، يراه رئيس الحكومة الايطالية حاسما لإدارة قضية الهجرة بشكل أفضل ولمكافحة الارهاب، وكذلك، قبل كل شيء ، مرافقة الانتقال السياسي في ليبيا. وتذكّرِ المصادر في هذا الصدد بالتباعد في وجهات النظر بين الحكومتين الايطالية والفرنسية، حيث تفرد الأولى أولوية للمصالحة بين الفرقاء الليبيين قبل الانتخابات العامة هناك، والتي حددت قمة باريس العاشر من شهر كانون الاول/ديسمبر المقبل موعدا لها دون، بالضرورة، إحتواء الصراع بين طرابلس وطبرق.

كما سيقترح كونتي لعب دور “الميسر” لتجاوز الجمود في العلاقات بين ضفتي الأطلسي، مستفيدا من “الكثير من الامور التي توحد بين روما وواشنطن”، كما أشار رئيس الوزراء الايطالي نفسه في وقت سابق، فكلا الإدارتين، تتقاسمان معاداة النخب السياسية التقليدية