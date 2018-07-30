لمفوضية الأوروبية: اجتماع جنيف حول منصات الانزال للتشاور فقط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – ذكرت المفوضية الأوروبية أن الاجتماع المقرر اليوم في جنيف بين ممثليها ونظرائهم من منظمة الهجرة الدولية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، لن يتمخض عن أي نتائج.

ويتحدث الجهاز التنفيذي هنا عن لقاء يجمع مسؤوليه اليوم في جنيف مع مسؤولين إقليميين و دوليين لتدارس الفكرة التي طُرحت في القمة الأوروبية الأخيرة والمتعلقة بإنشاء منصات انزال للمهاجرين خارج دول التكتل الموحد، خاصة في شمال أفريقيا.

ووصفت المتحدثة باسم المفوضية ناتاشا برتود، اللقاء بـ”التشاوري”، والهدف منه “تبادل وجهات النظر وإجراء مناقشة أولية، ولذلك لا يتوقع صدور أي نتائج”، على حد قولها.

وأوضحت المتحدثة أن النقاش سيتواصل على عدة مستويات خلال الخريف القادم للتوصل إلى بلورة الفكرة، التي ستساهم، برأي المفوضية، في إنقاذ أرواح وخفض تدفقات المهاجرين إلى أوروبا.

وكانت مصادر أوروبية مطلعة قد أكدت أن الاتحاد يسعى للتحاور مع المنظمات الدولية ودول شمال أفريقيا، لإزالة اللغط والغموض المحيط بفكرة منصات الإنزال، والتي لاقت رفضاً قاطعاً من قبل دول مثل تونس والمغرب والجزائر وليبيا.

وكان سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد قد عقدوا الأسبوع الماضي لقاء فيما بينهم لمناقشة فكرة منصات الانزال، حيث تم التوافق بشكل مبدئي على تعزيز دور العواصم الاوروبية في بلورة هذه الفكرة.