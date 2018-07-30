متحدثة أوروبية: نتابع مسألة قدوم المهاجرين عن طريق اسبانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روكسل – تتابع المفوضية الأوروبية عن كثب مسألة تزايد تدفق المهاجرين إلى أوروبا عن طريق إسبانيا، أو ما يسمى بطريق المتوسط الغربي.

هذا ما أكدته المتحدثة باسم المفوضية اليوم، حيث أوضحت أن الاتحاد الأوروبي يعي جيداً ما يحدث في هذه المنطقة، منوهة بأن زعماء ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد قد تحدثوا صراحة عن طريق المتوسط الغربي خلال قمتهم الأخيرة في بروكسل.

وأوضحت ناتاشا برتود، أن المفوضية جاهزة لمساعدة إسبانيا على التصدي لهذه الظاهرة، لقد “طلبت مدريد العديد من الإجراءات الاستثنائية، التي نعمل حالياً على دراستها ورؤية كيفية تنفيذها”، حسب كلامها.

وحول مسألة التعاون مع المغرب، وتقصير السلطات هناك في حماية الحدود، حسب تصريحات لبعض المسؤولين الأوروبيين، أكدت المتحدثة أن التعاون مع الرباط يعود لعشر سنوات مضت ويعتبر أمراً معتاداً.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن عن مساهمة في تعزيز قدرات السلطات المغربية على إدارة حدود البلاد، عبر تمويل مشاريع متخصصة بقيمة 17 مليون يورو.

كما خصص الاتحاد، حسب المتحدثة، مبلغ يصل إلى 55 مليون يورو، من موازنة صندوق الائتمان لأفريقيا، لدعم عمل السلطات المعنية في بلدان شمال افريقيا على تعزيز الأمن وضبط الحدود، حيث “سيتم صرف المبلغ خلال فترة قريبة”، على حد قولها.