وزير الداخلية الايطالي ينفي وجود العنصرية في بلاده في أعقاب إعتداءات على مهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني، على أنه “ستتم معاقبة وإدانة كل إعتداء”، ولكنه نفى إنتشار النعرة العنصرية في البلاد، إثر تسجيل الاعلام لإعتداءات على مهاجرين أفارقة يشتبه بأن دوافعها عنصرية.

ووصف سالفيني بـ”الهراء” الحديث عن “ازمة العنصرية” التي تتناولها وسائل الاعلام الايطالية مؤخرا، وقال “أذكركم بأن الايام الثلاثة الماضية فقط، وفي ظل الصمت الإعلامي العام، ألقت الشرطة القبض على 95 مهاجرا ، بينما تم تسجيل بلاغات بحق 414 آخرين”.

وقال سالفيني “سأظل دائماً إلى جانب أولئك الذين يتعرضون للعنف”، ولكنه أضاف “من المؤكد أن الهجرة الجماعية التي سمحت بها حكومات اليسار في السنوات الأخيرة لم تساعد. لذا أعمل على إيقاف مهربي البشر والمهاجرين غير النظاميين”.

وكانت وسائل الاعلام الايطالية قد ترصدت عدة حوادث إعتداء على أشخاص من ذوي البشرة السمراء، آخرها رشق بطلة ألعاب قوى إيطالية الجنسية، من أصول نيجيرية، بالبيض.