توقع مشاركة وزير الخارجية الامريكي بمؤتمر دولي حول ليبيا تنظمه إيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- توقعت وسائل إعلام إيطالية أن يشارك وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، ممثلا لبلاده، في المؤتمر الدولي حول ليبيا، التي تسعى إيطاليا لتنظيمه في الخريف القادم.

واشارت صحيفة (إل سولي 24 أوري) إلى أن الدعم الامريكي المأمول للمؤتمر الدولي سيشكل الاختبار الأول للتعاون الوثيق بين الطرفين بشأن الازمة الليبية، الذي سيقترحه رئيس الوزراء جوزيبي كونتي على الرئيس الامريكي دونالد ترامب خلال محادثات اليوم الاثنين في البيت الابيض

ووفق الصحيفة، فإن من شأن المؤتمر الدولي الذي سيلئتم في روما، أن يمثل خطوة حاسمة في عملية توفير الظروف السياسية والأمنية، التي لا غنى عنها، لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة في ليبيا.

وذكرت الصحيفة أن ترامب لن يتمكن من حضور المؤتمر الدولي المعني لأنه سيشارك في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، التي ستستضيفها سنغافورة.