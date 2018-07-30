الاتحاد الأوروبي يمدد عملية أطلانطا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قرر المجلس الوزاري الأوروبي اليوم تمديد تفويض عملية أطلانطا البحرية قبالة السواحل الصومالية حتى غاية 31 كانون الأول/ديسمبر 2020.

كما أقر المجلس أيضاً نقل مقر قيادة العملية من بريطانيا إلى اسبانيا، وكذلك نقل مركز الأمن البحري للقرن الأفريقي إلى فرنسا اعتباراً من 29 آذار/مارس 2019، أي لدى خروج بريطانيا من التكتل الموحد.

وجاء في قرار المجلس الصادر بشأن أطلانطا، التي أُطلقت عام 2008، إقرار موازنة جديدة للمهمة تصل إلى 11,777 مليون يورو لتغطية أنشطتها في الفترة ما بين بداية 2019 ونهاية 2020.

وأشار المجلس إلى أن طواقم أطلانطا تساهم في عمليات محاربة أنشطة القراصنة قبالة السواحل الصومالية، وإلى أن هذه المهمة “تندرج ضمن مقاربة متكاملة للاتحاد تهدف لمساعدة الصومال على استعادة الاستقرار والسلم والديمقراطية”، وفق البيان الأوروبي بهذا الشأن.

ويذكر أن عملية أطلانطا تساهم في حماية السفن التابعة لبرنامج الغذاء العالمي وحماية حركة الملاحة والصيد قبالة السواحل الصومالية، كما أنها تقدم دعماً لأنشطة الاتحاد وبعثاته في هذه المنطقة.

ويقول المسؤولون الأوروبيون أن عملية أطلانطا حققت منذ انطلاقها نجاحاً بنسبة 100% في توفير الحماية لسفن برنامج الغذاء العالمي وكذلك لحركة الملاحة والتجارة في هذه المنطقة الخطرة.

وكانت طواقم أطلانطا قد نقلت إلى السلطات المختصة (البلدان التي تتعرض سفنها للاعتداء)، قراصنة مشتبه بهم من أجل مقاضاتهم وإدانتهم، كما أنها، أي البعثة، تعاونت مع حكومات إقليمية مثل كينيا وجمهورية سيشيل وموريشوس.