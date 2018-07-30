وزير إيطالي: شركة أليتاليا ستبقى ناقلا وطنيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكد وزير البنية التحتية والنقل، دانيلو تونينيللي على أن الخطوط الجوية الايطالية (أليتاليا) “ستبقى ناقلا وطنيا”، دون توضيح فيما إذا كانت الحكومة، التي منحت الشركة المتعثرة ماليا قرضا قيمته 900 مليون يورو يتعين تسديده بنهاية العام، ترغب في شراكة مع القطاع الخاص الوطني لإدارتها.

وأعلن تونينيللي (الذي ينتمي إلى حركة خمس نجوم شريكة رابطة الشمال في الائتلاف الحاكم) في مقابلة مع قناة سكاي نيوز الاخبارية الايطالية الاثنين عن “أخبار هامة” حول مستقبل أليتاليا سيعلن عنها في الفترة بين شهري أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر المقبلين

وكانت وسائل إعلام محلية قد تحدثت في وقت سابق عن “تعليق” مفاوضات بيع أليتاليا مغ شركات طيران من بينها الألمانية لوفتهانزا، كما أعلنت المفوضية الاوروبية عدم رفضها لفرضية دخول الحكومة الايطالية كمساهم في الشركة بشرط عدم تقديم السلطات في روما مساعدات مالية إليها.

وقال تونينيللي “نحن منخرطون في طاولات نقاش مهمة تحقق تقدما. ستظل أليتاليا ناقلا وطنيا، وسوف تنفذ رحلاتها الجوية داخل وخارج إيطاليا بناء على المصلحة الوطنية”. وأردف “بسبب خيارات سياسية وخيارات داخلية شائنة، تسلمت الحكومة شركة طيران متأزمة. بين شهري أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر، ستكون هناك أخبار هامة” بشأن أليتاليا.