الاتحاد الأوروبي يوسع عقوباته على شركات وهيئات روسية على خلفية الملف الأوكراني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قرر الاتحاد الأوروبي إضافة أسماء ست هيئات وشركات على علاقة بعملية بناء جسر فوق مضيق كيرتش الواصل بين روسيا وشبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو لأراضيها بشكل “غير قانوني” عام 2014.

وتتضمن لائحة العقوبات والإجراءات المشددة الأوروبية أسماء أشخاص وشركات ومنظمات ساهمت بشكل أو بآخر في “زعزعة الاستقرار وأضرت بوحدة أراضي أوكرانيا”.

ويرى الاتحاد أن الشركات والهيئات التي تمت إضافتها قد ساهمت في تعزيز الهيمنة التي تمارسها روسيا على شبه جزيرة القرم بعد ضمها، ” وهو ما يزيد من مخاطر عدم الاستقرار ويهدد سيادة واستقلال أوكرانيا”، حسب نص البيان الصادر عن مجلس الوزراء الأوروبي اليوم.

وتتمثل الإجراءات الأوروبية في تجميد أصول أموال هذه الشركات والهيئات، وكذلك منع أي شركة في أي دولة عضو في الاتحاد أو مسجلة على أراضيه من التعامل معها أو إقراضها.

ويرفع قرار اليوم عدد الشركات المسجلة على لائحة العقوبات الأوروبية إلى 44 شركة وهيئة، في حين لا زال 155 شخصاً مسجلين على اللائحة نفسها التي تنص على منعهم من دخول أراضي الاتحاد وتجميد أصول أموالهم في دوله.

ويدخل القرارات حيز التنفيذ الفعلي اليوم 31 تموز/يوليو 2018، بعد نشر النصوص القانونية المتعلقة بها في الجريدة الرسمية الأوروبية.

وقد تم اتخاذ قرار إضافة الشركات والهيئات الست من خلال عملية كتابية مؤسساتية معتادة.