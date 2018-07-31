توافق إيطالي-أمريكي بشأن الملف الليبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشارت مصادر إعلامية إيطالية إلى أن إدارة واشنطن تشاطر روما في موقفها بشأن الملف الليبي، والذي يعطي الأولوية للمصالحة الوطنية بين الفرقاء الليبيين على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتوقع إجرائها في الشهر الاخير من العام الحالي.

ووفق صحيفة كورييري ديلا سيرا، فإن الامريكيين (الخارجية وأجهزة الاستخبارات) يتخوفون من أن عدم الاستقرار السياسي في ليبيا من شأنه إعادة الحياة للتشكيلات الجهادية وإشعال نار الإرهاب.

وذكرت أنه إستنادا إلى هذا الانسجام في الرؤى، عملت الدبلوماسية الايطالية في الايام السابقة (قبل قمة أمس الامريكية-الايطالية) من أجل الحصول على الضوء الاخضر لإقامة “غرفة إدارة مشتركة دائمة” لأزمات البحر الابيض المتوسط بين وزراء الخارجية والدفاع في الحكومتين الايطالية والامريكية.

وقالت الصحيفة إنه، من المؤكد، أن التصدي للإرهاب وليس ليبيا، يجلس على رأس أولويات إدارة الرئيس دونالد ترامب.