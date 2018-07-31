الامم المتحدة تنتقد إعادة سفينة إيطالية لمهاجرين إلى ليبيا وروما تنفي ضلوعها بالمسألة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أنتقد مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في روما ضلوع سفينة قاطرة إيطالية خاصة، تعمل في دعم منصات النفط في البحر المتوسط ، في إعادة 108 مهاجر إلى ليبيا كانوا على متن قارب مطاطي شارف على الغرق قبالة المياه الليبية.

ونوه مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بأن موانئ ليبيا “ليست آمنة، ويمكن أن يشكل هذا الفعل انتهاكا للقانون الدولي”.

وبدوره، شدد وزير الداخلية الايطالي، ماتيو سالفيني على أن “خفر السواحل الإيطالي لم ينسق ولم يشارك” في عمليات الانقاذ هذه، وذلك ردا على تساؤلات لبرلمانيين في بلاده فيما إذا كانت السفينة الايطالية الخاصة تدخلت إستجابة لطلب من السلطات في روما.

وأعلن خفر السواحل الايطالي في وقت لاحق بأن إنقاذ المهاجرين الـ108 “جرى تحت تنسيق خفر السواحل الليبي الذي أدار العملية برمتها”.