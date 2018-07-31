يوروستات: انخفاض متوسط معدلات البطالة بالاتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – وصل متوسط معدلات البطالة في دول الاتحاد الأوروبي، وخاصة تلك التي تستخدم العملة الموحدة (اليوور)، إلى أدنى المستويات منذ نهاية عام 2008.

هذا ما أعلنه مكتب الإحصائيات الأوروبي (يوروستات)، في أحدث تقاريره التي نُشرت اليوم، مبيناً أن معدل البطالة في منطقة اليورو وصل إلى 8,3% خلال شهر حزيران/يونيو من العام الحالي، مقارنة بـ 9% كانت مسجلة في نفس الفترة من العام الماضي.

كما سجل متوسط نسبة البطالة انخفاضاً ملحوظاً في الاتحاد الاوروبي، إذ بلغ 6,9% في شهر حزيران/يونيو من العام الحالي، مقارنة بـ7,6% خلال نفس الفترة من العام الماضي

ومن بين الدول التي سجلت أقل معدلات بطالة في أوروبا، تبرز جمهورية التشيك بنسبة 2,4% حسب تقديرات شهر حزيران/يونيو من العام الحالي، تليها المانيا بنسبة 3,4%، أما النسب الأعلى فقد سُجلت في اليونان 20,2% واسبانيا 15,3% حسب تقديرات شهر نيسان/إبريل من العام الحالي.

ومن جانبها رحبت المفوضية الأوروبية بهذه الأرقام، مؤكدة أنها دليل على نجاح سياستها الاستثمارية في كافة دول الاتحاد، ولكن “هذا لا يعني أننا يجب أن نستكين، فلا زال أمامنا الكثير مما يجب إنجازه”، حسب المتحدثة باسمها.

وحاول الجهاز التنفيذي الأوروبي التقليل من مشكلة استمرار ارتفاع نسب البطالة بين الشباب، خاصة الذين لا تتجاوز أعمارهم 25 سنة، في عموم الاتحاد، مشيراً إلى أن بروكسل قدمت الكثير من الدعم للحكومات للتقليل من حدة هذه الظاهرة.

وتخشى مؤسسات غير حكومية من أن تقوم تيارات وأحزاب اليمين المتطرف في دول الاتحاد باستخدام مشكلة بطالة الشباب للتأثير في نتائج الانتخابات البرلمانية الأوروبية المقررة منتصف العام القادم.