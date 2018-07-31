وزير النقل الايطالي يرسم مستقبل أليتاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- كشف وزير البنى التحتية والنقل، دانيلو تونينيللي عن خطة الحكومة بشأن مستقبل الخطوط الجوية الايطالية (أليتاليا) تكمن في “الاحتفاظ بنسبة 51% من أسهمها على المستوى الوطني والبحث عن شريك صناعي أجنبي قوي”.

وقال الوزير، خلال جسلة إستماع بمجلس الشيوخ الثلاثاء “نحن على قناعة بأنه لا ينبغي إنقاذ أليتاليا من المنظور الاقتصادي حصرا، ولكن إعادة إطلاقها، كجزء من خطة استراتيجية وطنية للنقل، والتي لا يمكن أن تكون بدون وجود شركة طيران وطنية تنافسية في إيطاليا ومع شريك صناعي قادر على إدارتها”

وأضاف تونينيللي “تدير الحكومة حاليا المفاوضات الضرورية مع جميع اللاعبين الدوليين لضمان مستقبل لهذه الشركة ولحماية أفضل للعمالة فيها”، معتبرا أنه على فريق الإدارة القادم لشركة أليتاليا “ضمان تنفيذ خطة صناعية تعرف كيف تستغل كل الفرص التي توفرها الوجهات الدولية، ليس فقط تلك التقليدية، ولكن أيضا الطيران نحو وجهات جديدة”.

يذكر أن شركة الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الامارات العربية المتحدة، قد فضت شراكة سابقة مع أليتاليا، كانت تمتلك بموجبها 49 بالمائة من أسهم الاخيرة، بعد أن اصطدمت برفض العاملين الايطاليين خطة لإنقاذ الشركة، والتي وضعتها لاحقا الحكومة الايطالية السابقة تحت إدارة خاصة وضخت في خزينتها قرضا قيمته 900 مليون يورو لضمان تشيغلها حتى التمكن من بيعها.